IPRODICH INVITA A CELEBRAR LAS FIESTAS SIN PIROTECNIA

Ante la proximidad de la Navidad y del Año Nuevo, la presidente del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (IPRODICH), Ana Mitoire, invitó a toda la comunidad chaqueña a celebrar las fiestas sin el uso de pirotecnia, con el objetivo de resguardar el bienestar físico y mental de las personas con discapacidad, adultos mayores y animales.

“Llamamos a evitar el uso de fuegos artificiales para respetar y salvaguardar el bienestar físico y mental de las personas con discapacidad, de las personas de la tercera edad y de los animales”, expresó Mitoire.

La titular del IPRODICH remarcó que, si bien habitualmente se hace hincapié en el sufrimiento que la pirotecnia provoca en los animales, es fundamental visibilizar también el impacto negativo que genera en las personas con discapacidad. “Muchas veces no se habla del daño que produce en personas con discapacidad, como la hipersensibilidad auditiva en personas con autismo o la sobreexcitación que puede provocar en personas con discapacidad motriz”, explicó.

En ese sentido, la funcionaria apeló a la toma de conciencia colectiva y pidió “pensar siempre en el otro, respetar derechos y contribuir a que todos podamos pasar unas fiestas en paz”.

Finalmente, ante la proximidad de las Fiestas, Ana Mitoire hizo llegar, en nombre del IPRODICH, un afectuoso saludo a toda la sociedad chaqueña, deseando que las celebraciones de fin de año se vivan con amor, respeto y alegría junto a los seres queridos”.

