¡ GRAN ÉXITO DEL SHOW “PLIM PLIM, TU AMIGO DEL CORAZÓN” DEL TEATRO MUNICIPAL !

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El pasado domingo 10 de agosto, con la sala llena, el Cineteatro “Luis Landriscina” se llenó de diversión , emoción y colores en la presentación de la obra “Plim Plim, tu amigo del corazón” .

El espectáculo contó con la presencia de la intendente Marcela Duarte , el secretario de Desarrollo Wilfredo Duarte y la concejal Cristina Skoko , quienes acompañaron a las familias en esta jornada inolvidable .

Los más pequeños disfrutaron de canciones clásicas como “Cabeza, hombro, rodilla, pies” , “Aram sam sam” , “Cerdito enojón” y “Abejita Chiquitita” , en un show interactivo y educativo que promovió valores y alegría para toda la familia .

El cierre estuvo a puro ritmo con la Escuela Municipal de Samba, que le puso color y alegría a una jornada inolvidable .

Agradecemos a todos los que hicieron posible esta hermosa celebración que fortalece el sentido de comunidad y el compromiso cultural en Tres Isletas

Relacionado