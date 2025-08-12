EL MENSAJE DE GUILLERMO FRANCELLA PARA JULIETA PRANDI A HORAS DEL VEREDICTO CONTRA SU EX

A pocos días de que se conozca el veredicto en el juicio que Julieta Prandi le realizó a su exesposo, Claudio Contardi, por violencia y abuso sexual, Guillermo Francella le envió un mensaje de apoyo a la actriz.

«Es una semana muy dura, todas las bendiciones del mundo para Julieta. Es un ser humano hermoso, no se merece lo que ha vivido», manifestó el actor, en diálogo con Puro Show.

En este sentido, Francella, quien trabajó junto a la exmodelo en Poné a Francella, donde ella debutó como actriz, expresó: «Todos ignorábamos lo que estaba viviendo, pobrecita, a ese nivel. Lo mejor para ella, es lo único que te puedo decir».

Qué recursos tiene Julieta Prandi para protegerse en caso de que Claudio Contardi quede libre Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana emitirán este miércoles su veredicto en el juicio por abuso sexual agravado que Julieta Prandi entabló contra su exmarido, Claudio Contardi. La fiscalía pidió una pena de 20 años de cárcel para el acusado, pero existe la posibilidad de que resulte absuelto por falta de mérito.

En caso de dictarse la falta de mérito porque no hay evidencia suficiente para dar por probado el abuso sexual cometido por Contardi mientras estaban casados, el exmarido de Julieta Prandi podría quedar libre y ella, expuesta a la posibilidad de que el padre de sus dos hijos siga teniendo un impacto en su vida.