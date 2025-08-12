Bariloche: volcó un micro que trasladaba pasajeros hacia el Cerro Catedral

Un micro que trasladaba pasajeros volcó este martes en el acceso al Cerro Catedral, en Bariloche, provincia de Río Negro. Un gerente de la empresa a la que pertenece el vehículo informó que no hay heridos de gravedad, y que se asistió a las víctimas afectadas.

El accidente se produjo pasadas las 13.30 de este martes, cuando supuestamente se desvaneció el chofer que manejaba el colectivo de la línea 55, que es operada por la empresa MiBus, y perdió el control del vehículo en una curva del camino Carlos Bustos, a 1,5 kilómetros de Virgen de las Nieves.

«El interno 8 bajaba del cerro Catedral en su horario habitual. Pero el chofer dijo haber sufrido un desmayo y el micro se salió de la cinta asfáltica, cayó aproximadamente un metro, se tumbó de costado, de modo que no pasó a volcar por completo«, declaró Juan Pablo Follonier, gerente de MiBus, en declaraciones reproducidas por el sitio Diario de Río Negro.

Aunque el coche se cruzó de carril el chofer logró maniobrar para llegar a los arbustos al costado del camino, lo que sirvió para amortiguar el impacto.

Follonier precisó que «como el cerro Catedral tiene poca nieve, afortunadamente iba con poca gente», en el colectivo, aunque hubo «entre 15 y 20» afectados, de los cuales todos «lograron salir por sus propios medios» del coche accidentado.