BARILOCHE: VOLCÓ UN MICRO QUE TRASLADABA PASAJEROS HACIA EL CERRO CATEDRAL
El accidente se produjo en el acceso al Cerro Catedral, uno de los puntos fuertes del turismo en Bariloche. Se cree que el chofer del micro se descompensó.
El director del hospital Ramón Carrillo de Bariloche, Víctor Parodi, informó durante la tarde que 15 personas fueron evaluadas en ese centro médico, y confirmó que «todos registran heridas leves y algunos sufrieron fracturas menores».
Parodi remarcó que «ninguno quedó internado», tras el accidente. También hubo dos pasajeros derivados al Sanatorio San Carlos, en Bariloche, por algunas lesiones menores.