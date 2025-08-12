INSÓLITO ACCIDENTE EN LOMAS DE ZAMORA: NO CONOCÍA EL ESTACIONAMIENTO Y CAYÓ AL VACÍO
Según trascendió, la conductora, que salió ilesa, no vivía en el lugar y desconocía el funcionamiento de la rampa.
El hecho ocurrió el viernes 8 de agosto a las 9.17 de la mañana y quedó inmortalizado por una cámara de seguridad del edificio, donde se observa como en el primer piso, un auto gris oscuro gira hacia su derecha y avanza hacia una rampa que unía los pisos, sin darse cuenta que no estaba desplegada.
El auto avanzó, dejando las ruedas delanteras en el aire y, finalmente, cayó de trompa a la planta baja, asustando a las personas que estaban en la entrada del edificio, que quedaron petrificados.
Afortunadamente, la conductora, que no es vecina del lugar, sino que asistía al lugar a trabajar y desconocía el funcionamiento de la rampa, resultó ilesa y fue ayudada por los vecinos.
Al conocerse las imágenes en redes sociales, los usuarios no guardaron nada ironía para comentar el hecho: «El que tiene plata baja como quiere»; «Para mí, así no se estaciona. Pero como no tengo auto, no opino»; e incluso hubo referencias a la saga de Volver al futuro: «El problema fue que no alcanzo las 88 millas por hora».