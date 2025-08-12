Insólito accidente en Lomas de Zamora: no conocía el estacionamiento y cayó al vacío

Una mujer protagonizó un insólito accidente en el estacionamiento de un edificio de Lomas de Zamora, cuando avanzó con su auto sin percatarse que la rampa que une los pisos se encontraba elevada, y cayó al vacío con su auto. Afortunadamente, no hubo víctimas fatales y el video se viralizó en redes sociales.

El hecho ocurrió el viernes 8 de agosto a las 9.17 de la mañana y quedó inmortalizado por una cámara de seguridad del edificio, donde se observa como en el primer piso, un auto gris oscuro gira hacia su derecha y avanza hacia una rampa que unía los pisos, sin darse cuenta que no estaba desplegada.

El auto avanzó, dejando las ruedas delanteras en el aire y, finalmente, cayó de trompa a la planta baja, asustando a las personas que estaban en la entrada del edificio, que quedaron petrificados.

Afortunadamente, la conductora, que no es vecina del lugar, sino que asistía al lugar a trabajar y desconocía el funcionamiento de la rampa, resultó ilesa y fue ayudada por los vecinos.