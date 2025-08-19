GENERAL SAN MARTÍN: EL GOBIERNO PROVINCIAL AVANZA CON OBRAS DE REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Infraestructura, continúa fortaleciendo las instituciones en General San Martín, en múltiples intervenciones financiadas con fondos provinciales.

Las obras tienen como objetivo garantizar mejores condiciones de estudio y permanencia para los alumnos y docentes. En este sentido, el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, destacó los avances y aseguró: “Seguimos trabajando con responsabilidad en General San Martín para mejorar las condiciones de las escuelas; garantizando espacios seguros y adecuados para el desarrollo de los estudiantes y la comunidad educativa.”

Entre las obras más importantes se encuentran:

-Escuela de Educación Primaria N° 510 “Pedro José Ramón Leale”: instalación de nuevas cisternas de agua, reparación de baños y cocinas, y mejoras en luminarias y equipamiento.

-Escuela de Educación Primaria N° 271 “Celia Eraña de Farías”: renovación de sistemas de agua y baños, refuncionalización de 120 m² para laboratorio y sala de música, y mejoras en desagües pluviales.

-Escuela Rural N° 428: construcción de un acceso de hormigón de 200 m² para ingreso de camiones cisterna.

-Centro de Educación Física N° 3 “Libertador San Martín”: reconstrucción de playón, refacción de sanitarios, acondicionamiento de tribunas y colocación de membrana asfáltica.

-Escuela N° 56 y Jardín de Infantes Anexo: renovación integral de cableado eléctrico, instalación de tanques de agua, reparaciones en baños, revoques y pintura general.

-Biblioteca Escolar N° 437: mantenimiento integral con recambio de pisos, reparación de aberturas, mejoras en desagüe cloacal y pintura total.

-Escuela de Educación Primaria N° 794 “Qompi”: refacción urgente del sistema eléctrico, reparación de filtraciones, revoques y pintura.

Estas acciones forman parte del Plan integral de infraestructura educativa que el Gobierno provincial lleva adelante en todo el Chaco, con el propósito de garantizar una educación de calidad y accesible para todos los chaqueños.

