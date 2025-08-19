RESISTENCIA DETIENEN A UN HOMBRE POR AMENAZAS, DAÑOS Y HURTO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El hecho ocurrió el 17 de agosto, en avenida Alberdi al 2700 aproximadamente. Hoy fue detenido el principal implicado.

Personal policial de la Comisaria Decimocuarta intervino tras una denuncia por amenazas de muerte, daños a una motocicleta y el robo de un televisor plasma. La víctima, su pareja, denunció que el hombre, de 31 años, había cometido estos hechos luego de una discusión.

Esta tarde, los agentes lograron aprehender al sospechoso y según lo dispuesto por la fiscalía en turno, quedará alojado para ser notificado por la causa de “Supuesta Amenaza, Hurto y Daño en Contexto de Violencia de Genero”.

