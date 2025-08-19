PUERTO TIROL RECUPERAN CELULAR ROBADO A UN ADULTO MAYOR EN EL BARRIO SAN FRANCISCO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Se trataría de una Motorola E20, sustraído a un hombre de 74 años fue recuperado por personal del Servicio Externo de la comisaría local, tras una breve investigación.

El hecho ocurrió ayer en el barrio Asentamiento San Francisco, donde un ciudadano de 74 años, manifesto a la prevención que en horas de la tarde recibió la visita de una mujer en su vivienda y luego notó la faltante de su teléfono celular, un Motorola E20 color azul. Ante la sospecha, el hombre decidió radicar formal denuncia en la Comisaría de Puerto Tirol, señalando a la visita como la presunta autora del hecho.

Inmediatamente, el personal del Servicio Externo inició tareas investigativas que permitieron recuperar el dispositivo robado en pocas horas.

La fiscalía en turno, tras ser consultada, dispuso la entrega del celular al damnificado y la notificación en libertad de la presunta autora, quedando las actuaciones a disposición del magistrado interviniente.

