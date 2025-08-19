Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Vélez vs. Fortaleza

El estadio José Amalfitani se prepara para un duelo decisivo. A las 19, Vélez Sarsfield se juega su futuro en la Copa Libertadores 2025 cuando reciba a Fortaleza. La serie de octavos de final está completamente abierta tras el empate sin goles en Brasil, lo que obliga al conjunto argentino a imponerse en su cancha para avanzar a la siguiente ronda.

El equipo de Liniers llega con el ánimo en alza. Un reciente triunfo crucial ante Independiente en el Torneo Clausura puso fin a una racha de cuatro partidos sin ganar y sirvió como inyección de confianza de cara a este desafío crucial.

En cuanto a las novedades del plantel, el técnico Guillermo Barros Schelotto recuperó a Emanuel Mammana y Agustín Bouzat, aunque su participación aún es incierta. Además, el DT generó revuelo al confirmar que el club está en negociaciones para fichar a Manuel Lanzini, un jugador que no encuentra espacio en River.

Por su parte, Fortaleza vive una crisis profunda. Con solo una victoria en sus últimos 16 encuentros, el equipo brasileño se ubica en el fondo de la tabla del Brasileirao y viene de sufrir dos duras derrotas. Para colmo, el entrenador Renato Paiva no podrá contar con Matheus Rossetto ni con su capitán, Benjamín Kuscevic, ambos ausentes por sanción. A pesar del mal momento, los brasileños confían en dar la sorpresa.

El ganador de esta llave se medirá en cuartos de final con el vencedor del enfrentamiento entre Peñarol y Racing.