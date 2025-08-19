FÚTBOL LIBRE POR CELULAR: CÓMO VER EN VIVO VÉLEZ VS. FORTALEZA
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Vélez vs. Fortaleza por la Copa Libertadores 2025.
En cuanto a las novedades del plantel, el técnico Guillermo Barros Schelotto recuperó a Emanuel Mammana y Agustín Bouzat, aunque su participación aún es incierta. Además, el DT generó revuelo al confirmar que el club está en negociaciones para fichar a Manuel Lanzini, un jugador que no encuentra espacio en River.
Vélez vs. Fortaleza: probables formaciones
- Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana o Aaron Quiros, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Tomás Galván, Claudio Baeza; Maher Carrizo, Imanol Machuca y Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- Fortaleza: Helton Leite; Eros Mancuso, Emanuel Brítez, Gastón Ávila, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Emmanuel Martínez; Lucca Prior, Marinho, Breno Lopes; Deyverson. DT: Renato Paiva.
Cómo ver en vivo Vélez vs. Fortaleza
La televisación estará a cargo de Fox Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.