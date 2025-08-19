SOLICITUD DE PARADERO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Puerto Vilelas, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de la persona menor ZUNILDA SOFÍA CAMPODÓNICO, de 16 años, de 1,50 metros de altura, de contextura física delgada, tez morena, cabello lacio negro, ojos color ,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: jeans prelavados negros, campera negra, zapatillas blancas con detalles celestes y piercing en ombligo. Se le ha visto por última vez en Puerto Vilelas en fecha 18/08/2025.

Cualquier novedad sobre la persona menor, favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Puerto Vilelas al 3624417584 o al servicio de emergencias 911.-

