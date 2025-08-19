QUITILIPI DETIENEN A DOS JÓVENES CON UNA PISTOLA LIMADA Y 18 BRESAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Fueron interceptados en un control de rutina sobre Ruta 4, donde se halló un arma con numeración borrada, cigarrillos ilegales y dinero en efectivo.

Esta siesta, en un operativo conjunto entre la Comisaría de Quitilipi y la División Operaciones Rurales Machagai, se detuvo a dos jóvenes de 18 y 29 años que circulaban en un Toyota Corolla gris por Ruta Provincial N° 4.

El operativo se desplegó tras una investigación que indicaba que los ocupantes del vehículo, provenientes de Sáenz Peña, estarían por realizar una venta ilegal de un arma de fuego y brezas de cigarrillos.

Durante la requisa, los agentes encontraron una pistola Browning calibre 9 milímetros, con la numeración limada, en poder del joven de 18 años. El arma tenía un cargador con dos cartuchos y, además, llevaba otros tres cartuchos en el bolsillo. Su acompañante portaba un arma blanca tipo artesanal.

En el vehículo también se hallaron 18 brezas de cigarrillos marca Rodeo, un cargador adicional con 14 cartuchos y una suma de $30.800 en efectivo.

Finalmente, la fiscalía en turno dispuso el secuestro de todos los elementos encontrados, entre ellos el arma de fuego, municiones, arma blanca, dinero en efectivo y cigarrillos. Los dos ocupantes del vehículo quedaron detenidos y a disposición de la Justicia.

Relacionado