COMPROMISO Y PROFESIONALISMO SUBOFICIAL FINALIZÓ CON ÉXITO EL CURSO DE CABALLERIA POLICIAL

Continúa en Buenos Aires capacitándose.

El Cabo de Policía Eduardo Javier Osuna, el 14 de agosto, finalizó con éxito el exigente Curso de Caballería Policial dictado por el cuerpo de Policía Montada de la Policía Federal Argentina, con sede en el barrio porteño de Palermo.

Durante diez intensos días bajo modalidad internado, el suboficial chaqueño se formó en disciplinas clave para el patrullaje montado, incluyendo equitación, tácticas de combate y desplazamiento sobre equinos, así como el manejo de armas largas y el uso de disuasivos químicos.

Pero su compromiso no termina allí. Osuna permanece en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para continuar su formación en el “Primer Curso en Terapias Asistidas con Equinos.

Desde la Jefatura de Policía se autorizó su participación en ambos cursos, en el marco de una política institucional que promueve la profesionalización constante de sus agentes y la mejora continua del servicio brindado a la comunidad chaqueña.

