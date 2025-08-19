ASESINARON A LA INFLUENCER “LA LANGOSTA”: LA ENCONTRARON BALEADA DENTRO DE SU AUTO EN NUEVA YORK

El mundo de las redes sociales quedó sacudido tras la trágica muerte de Ariela Mejía-Polanco, conocida como “La Langosta”, una influencer dominicana de 33 años que fue hallada sin vida dentro de su auto en una autopista del condado de Westchester, Nueva York.

La encontraron el domingo a la mañana en su auto estacionado en la Cross County Parkway, a la altura de la salida de Broad Street en Mount Vernon. Según confirmó la Oficina del Forense del Condado de Westchester, murió por heridas de bala.

La encontraron baleada dentro de su auto. (Foto: Instagram/ariiela.lalangosta)

La noticia generó un fuerte impacto entre sus seguidores y en la comunidad latina de Nueva York. La policía local sostuvo que se trató de un acto violento y descartó que haya sido un hecho al azar.

Ante esto, los detectives de la Unidad de Investigaciones Generales, junto a otras agencias estatales y federales, trabajan para esclarecer el homicidio.

“La investigación preliminar determinó que no se trató de un acto aleatorio”, informaron fuentes oficiales. Por el momento, no se difundieron más detalles ya que la causa sigue en curso.

El dolor de sus amigos y el homenaje de Tekashi 6ix9ine

Apenas se conoció la noticia, el rapero Tekashi 6ix9ine, pareja de la cantante Yailín La Más Viral, le dedicó emotivos mensajes en sus redes sociales. “Me apoyaste en todo. Mi hermana. Nueva York nunca volverá a ser lo mismo. Te quería”, escribió el músico, que la definió como “extraordinaria” y la “reina de Nueva York”.

Ariela Mejía-Polanco tenía 33 años y era dominicana. (Foto: Instagram/ariiela.lalangosta)

Quién era “La Langosta” y cómo se hizo famosa

Ariela Mejía-Polanco se había convertido en una figura popular en Instagram, donde sumaba más de 566.000 seguidores. Compartía contenido de moda, modelaje y su vida cotidiana, y era reconocida por su carisma y su presencia en la escena nocturna neoyorquina.

Además, trabajaba en el restaurante Ikon New York, que también expresó su dolor: “Hemos perdido a nuestra estrella brillante. Tu alegría, tu humildad y la forma en que tratabas a todo el mundo con tanto cariño siempre te hicieron destacar”, publicaron desde el local.