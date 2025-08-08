Miles de personas en todo el mundo sueñan con ganar la lotería y cambiar su vida para siempre. Ya sea para saldar deudas, cumplir sueños postergados o simplemente vivir con tranquilidad, la posibilidad de recibir una suma millonaria en un instante representa una fantasía recurrente, aunque para la mayoría inalcanzable.

Esto fue exactamente lo que le ocurrió a un padre soltero, que atravesaba una difícil situación personal y de salud. Contra todo pronóstico, el azar le regaló una segunda oportunidad: ganó más de un millón de dólares y decidió compartir la noticia con sus hijos de la forma más conmovedora posible. El momento, registrado en video, rápidamente se volvió viral y conmovió a miles en redes sociales.

Una historia de resiliencia, amor y segundas oportunidades

El protagonista de la historia es Paul Harvey, un padre soltero de 51 años que vive en Attleborough, Inglaterra. Su vida dio un giro radical cuando descubrió que era el ganador de 1,3 millones de dólares en la lotería EuroMillions, aunque durante varios días no tuvo idea de su nueva fortuna.

Todo comenzó tras el sorteo del 4 de julio, cuando el hombre revisó su cuenta de la National Lottery y creyó que solo había ganado cinco libras y un boleto de regalo. Sin sospechar nada más, siguió con su rutina hasta que, una semana después, recibió un correo urgente que lo dejó desconcertado.

El mensaje no se parecía en nada a las comunicaciones oficiales que había recibido antes, por lo que pensó que se trataba de un intento de estafa. Sin embargo, al comparar el número de teléfono del remitente con el oficial de la lotería que confirmó que era legítimo.

En este inesperado contexto, entendió que había ganado gracias al código especial del Millionaire Maker, una modalidad adicional del juego que no depende de los números principales del sorteo. Cuando asimiló la noticia, su primera preocupación fue cómo compartirla con sus hijos.

Luego de pensar, eligió grabar el momento en video y lo preparó todo mientras ellos estaban en la escuela. Al volver, en la cocina de su casa, los sorprendió con una simple pregunta: «¿Cuántos millonarios conocés?». Al ver el cartel, su hijo respondió: «Ninguno», sin imaginar lo que estaba por escuchar.

El instante en que le reveló a su hijo que eran millonarios quedó registrado en un video casero que conmovió a miles en redes sociales.

La reacción fue espontánea y conmovedora porque estuvo llena de incredulidad, emoción y un abrazo que se volvió viral. De hecho, el adolescente repetía: “No es cierto, es una broma” mientras tanto, el padre le aseguraba que era sincero.

Detrás de esa escena, también hay una historia de lucha. Paul había enfrentado un cáncer de colon y un tratamiento largo de quimioterapia, lo que afectó su salud, ánimo y también economía porque debió destinar gran parte de sus ingresos al pago de las prestaciones. «La vida no siempre fue fácil, pero ellos significan todo para mí», declaró emocionado al diario inglés The Mirror.

El premio llegó como una oportunidad para empezar de nuevo. De hecho, sueña con llevar por primera vez a sus hijos al exterior, especialmente a Grecia, país en el que vivió durante doce años y cuyo idioma habla con fluidez. También planea ayudarlos con su educación, pagar sus matrículas universitarias y darles un mejor futuro.

Por otro lado, quiere cumplir el sueño de su hija y comprarle un auto, además de destinar parte del dinero a seguros, estudios y todo lo necesario para que sus hijos puedan desarrollarse plenamente a futuro. Incluso, espera que pueda cerrar de una vez por todas el fuerte capítulo de salud que le toco vivir.