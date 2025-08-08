CASO $LIBRA: QUIEREN SABER CÓMO EL FALSO JULIAN PEH ACCEDIÓ SIN CONTROLES A JAVIER MILEI
Nuevos oficios a Migraciones y a la Casa Militar, ahora con la verdadera identidad del CEO de Kip Protocol imputado en la causa $LIBRA. Se llama Peh Chyi Haur e ingresó a la Argentina con ese nombre.
Peh estuvo en la Argentina en octubre del año pasado, se reunió con el presidente Milei en el Hotel Libertador, el encuentro fue protocolar, pero no figuran ingresos ni egresos en Migraciones. Tras las demoras y ahora que la Justicia ya tiene el posible nombre de Peh, podrán ubicarlo.
Cuando se lanzó $Libra, en febrero de este año, la empresa Kip Protocol tuiteó un festejo del lanzamiento del proyecto, pero cuando explotó el escándalo por $Libra la empresa se despegó del hecho con un comunicado. En la causa penal Peh o Haur está denunciado y es uno de los imputados junto al propio Milei y a su hermana Karina.