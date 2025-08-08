Caso $LIBRA: quieren saber cómo el falso Julian Peh accedió sin controles a Javier Milei

Julian Peh, el CEO de Kip Protocol, vinculado al lanzamiento de $LIBRA podría dejar de ser un misterio. Ahora, la Justicia intentará ubicarlo con su nombre y datos verdaderos. Su nombre sería Peh Chyi Haur, o Bai Qihao, según un rastreo de registros realizado por especialistas en criptomonedas, entre ellos Maximiliano Firtman,y confirmado por el querellante Martin Romeo.

El dato fue revelado en X y ahora los querellantes del expediente solicitan a la justicia que lo ubiquen con su verdadero nombre. Para ello, requirieron que se libren nuevos oficios a Migraciones para que confirme que Haur estuvo en el país entre el 16 y 20 de octubre de 2024.

Además pidieron que se libre oficio a la Casa Militar para que informe cómo accedió ese ciudadano al presidente Javier Milei, según un escrito ingresado por la querella de Juan Grabois.

Las presentaciones judiciales son efectuadas por los querellantes, por un lado, Juan Grabois, y por otro Martin Romeo. Ambos impulsan el expediente en la Argentina. El escándalo Peh estalló cuando se conoció que Interpol Singapur respondió a la justicia argentina que no tiene registros sobre su persona con ese nombre.

Julien Peh y Javier Milei Peh estuvo en la Argentina en octubre del año pasado, se reunió con el presidente Milei en el Hotel Libertador, el encuentro fue protocolar, pero no figuran ingresos ni egresos en Migraciones. Tras las demoras y ahora que la Justicia ya tiene el posible nombre de Peh, podrán ubicarlo.