Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Rosario Central vs. Independiente del Valle

Grupo H, y lo hará con la ambición de ser protagonista desde el arranque. Este jueves, el equipo rosarino recibirá a Independiente del Valle desde las 19 en el estadio Gigante de Arroyito En el marco de la primera fecha del Rosario Central volverá a decir presente en la Copa Libertadores 2026 y lo hará con la ambición de ser protagonista desde el arranque. Este jueves, el equipo rosarino recibirá adesde lasen el

El equipo dirigido por el Canalla llega con un presente positivo en el ámbito local. Ocupa el cuarto lugar en la Zona B del Torneo Apertura con 21 puntos y se mantiene competitivo en la tabla anual, a cinco unidades del líder. Este rendimiento le permite encarar el debut copero con confianza, aunque sabiendo que el nivel de exigencia en la Libertadores es siempre mayor.

Del otro lado estará Independiente del Valle, un rival que en los últimos años se consolidó como una de las revelaciones del fútbol sudamericano. El conjunto ecuatoriano dio el gran golpe en 2017 al llegar a la final de la Libertadores, dejando en el camino a equipos de peso como River y Boca, aunque finalmente cayó ante Atlético Nacional. Además, su crecimiento se reflejó en los títulos obtenidos en la Copa Sudamericana, que ganó en 2019 y 2022, confirmando su capacidad para competir al más alto nivel.