La Selección Argentina jugará amistosos ante Honduras e Islandia en Estados Unidos antes del Mundial 2026

El historial de Argentina ante Honduras e Islandia

La Selección Argentina enfrentó a Honduras en tres oportunidades, con un saldo favorable. El primer cruce fue en 2003, con victoria 3-1 en condición de visitante bajo la conducción de Marcelo Bielsa. El segundo antecedente data de 2016, con triunfo 1-0 gracias a un gol de Gonzalo Higuaín. El último enfrentamiento ocurrió en la preparación para el Mundial de Qatar 2022, en Miami, cuando el equipo argentino ganó 3-0 con un doblete de Lionel Messi y otro tanto de Lautaro Martínez.