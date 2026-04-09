Con una inopinada decisión de Javier Milei, un feriado coincidirá con el debut de Argentina en el Mundial 2026

Fecha: Martes 16 de junio de 2026.

Hora: 22:00 (hora argentina).

Rival: Argelia.

Nota: Si el Gobierno avanza con el decreto, los argentinos tendrían el día libre para palpitar la previa y disfrutar del debut sin compromisos laborales al día siguiente.

Cuándo es el próximo feriado

Tras los feriados de Semana Santa y el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas a principios de abril, el país transita varias semanas de corrido sin descansos nacionales.

Faltan exactamente 22 días para el próximo feriado.

Será el viernes 1 de mayo , fecha en la que se conmemora el Día del Trabajador.

Se trata de un feriado de carácter inamovible, por lo que garantizará un fin de semana largo para gran parte de los trabajadores.

Cuántos feriados faltan

Dejando atrás los días de descanso que ya transcurrieron en el primer trimestre, el calendario argentino aún tiene 12 feriados nacionales por delante para lo que resta de 2026:

1 de mayo: Día del Trabajador (Inamovible).

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (Inamovible).

15 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Güemes (Trasladable).

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano (Inamovible).

9 de julio: Día de la Independencia (Inamovible).

10 de julio: Feriado con fines turísticos.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín (Trasladable).

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (Trasladable).

23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (Trasladado del 20/11).

7 de diciembre: Feriado con fines turísticos.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María (Inamovible).

25 de diciembre: Navidad (Inamovible).

Qué feriados coinciden con el Mundial 2026

¿Javier Milei cambiará un feriado?

La Copa del Mundo se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Durante ese lapso de alta competencia deportiva, la grilla oficial argentina contempla cuatro días festivos (siempre y cuando no haya modificaciones de último momento):

Lunes 15 de junio: Feriado trasladable por Güemes.

Sábado 20 de junio: Feriado inamovible por el Día de la Bandera.

Jueves 9 de julio: Feriado inamovible por la Independencia.

Viernes 10 de julio: Feriado puente con fines turísticos.

Qué partidos se disputarán durante los feriados de 2026

Para los fanáticos del fútbol que planean aprovechar los feriados mirando la Copa del Mundo en casa, la agenda de partidos programados para esos días es muy atractiva:

Lunes 15 de junio (Fase de Grupos):

13:00 hs – España vs. Cabo Verde (Grupo H)

16:00 hs – Bélgica vs. Egipto (Grupo G)

19:00 hs – Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H)

22:00 hs – Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G)

Sábado 20 de junio (Fase de Grupos):

00:00 hs – Turquía vs. Paraguay (Grupo D)

14:00 hs – Países Bajos vs. Suecia (Grupo F)

17:00 hs – Alemania vs. Costa de Marfil (Grupo E)

21:00 hs – Ecuador vs. Curazao (Grupo E)

Jueves 9 de julio:

17:00 hs – Partido correspondiente a los Cuartos de final.

Viernes 10 de julio: