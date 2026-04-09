AVANZA LA CAUSA CONTRA MANUEL ADORNI: PIDEN LEVANTAR SU SECRETO BANCARIO Y SUMAN CINCO TESTIGOS

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito busca profundizar sobre la evolución patrimonial del funcionario y de su esposa. También fueron citadas personas vinculadas a operaciones inmobiliarias.

La Justicia avanza sobre el patrimonio de Adorni en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas nuevas medidas de prueba. El fiscal Gerardo Pollicita pidió levantar el secreto fiscal y bancario del funcionario y de su esposa, Julieta Bettina Angeletti, con el objetivo de avanzar en un examen más detallado de su situación patrimonial.

La medida apunta a que la Justicia pueda acceder a información sobre cuentas bancarias, plazos fijos, créditos, préstamos, consumos con tarjetas y eventuales movimientos en billeteras virtuales. Con esos datos, la fiscalía buscará comparar la evolución patrimonial de ambos con lo declarado ante los organismos de control y determinar si existieron inconsistencias.

La operación inmobiliaria, bajo la lupa En paralelo, la investigación incorporó una nueva ronda de testimonios. Fueron citadas cinco personas vinculadas a operaciones inmobiliarias que forman parte del expediente.

Entre ellas figura Pablo Martín Feijoo, amigo de Adorni e hijo de una de las jubiladas que fue propietaria del departamento ubicado en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, que luego quedó en manos del exvocero presidencial. Su nombre surgió a partir del allanamiento realizado por la Policía Federal Argentina en la Inmobiliaria Rucci, firma que intervino en la comercialización del inmueble. Deberá presentarse a declarar el 22 de abril.

La Justicia intenta reconstruir cómo se realizó esa operación desde su origen y establecer de qué manera la propiedad fue adquirida por Adorni. Según se investiga, la compra se habría concretado con un anticipo de 30.000 dólares y un saldo de 200.000 dólares financiado a un año y sin interés.

También fueron convocados a declarar los titulares de la inmobiliaria, la martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi, quienes deberán comparecer el 20 de abril. A ellos se suma el encargado del edificio de la calle Miró, citado para el 22 de abril. Además, fue llamado Juan Ernesto Cosentino, señalado como el vendedor de la casa que el matrimonio Adorni compró en Exaltación de la Cruz, dentro del country Indio Cuá. Su declaración está prevista para el 27 de abril. Con estas medidas, la fiscalía busca reunir más elementos sobre el patrimonio del funcionario y sobre las condiciones en las que se concretaron distintas operaciones de compra de inmuebles que hoy están bajo la lupa judicial.

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