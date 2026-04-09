JAVIER MILEI VIAJARÁ A ISRAEL PARA PARTICIPAR DE LOS ACTOS POR EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA
Se trata de la tercera visita que el primer mandatario hará a ese país desde su asunción, tras ser invitado a la ceremonia de encendido de antorchas.
En un gesto que refuerza los lazos bilaterales que tanto le interesan a la gestión libertaria, el presidente Javier Milei viajará a Israel durante la tercera semana de abril.
Su estadía, prevista del 19 al 22 de este mes, incluye una invitación especial para participar en la ceremonia central de conmemoración el día 21, donde se llevará a cabo el tradicional encendido de antorchas, en lo que configura una serie de actividades por el Día de la Independencia de ese país.
La confirmación del viaje llegó tras la difusión de la Agencia Judía de Noticias, información que el jefe de Estado ratificó personalmente a través de sus redes sociales.