FÚTBOL LIBRE POR CELULAR: CÓMO VER EN VIVO LANÚS VS. ATLÉTICO MINEIRO
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Lanús vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2025.
Lanús y Atlético Mineiro protagonizarán este sábado una final de Copa Sudamericana 2025 que promete intensidad, tensión competitiva y una marcada búsqueda de identidad por parte de ambos equipos.
Desde las 17, en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, el duelo definirá al nuevo campeón del torneo que reúne a los aspirantes a dar un salto internacional en el cierre del año.
Con Piero Maza como árbitro principal y Juan Lara en el VAR, el encuentro será transmitido por ESPN, Disney+ y DSports.
El choque entre argentinos y brasileños promete un partido de alto voltaje futbolístico, donde cada detalle puede inclinar la balanza y donde ambos equipos llegarán con la convicción de que esta final puede marcar un antes y un después en sus temporadas.
Lanús vs. Atlético Mineiro: probables formaciones
- Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdos, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Correa; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
- Atlético Mineiro: Everson; Renzo Saravia, Vitor Hugo, Ruan Tressoldi; Rony, Igor Gomes, Fausto Vera, Guilherme Arana; Bernard, Hulk y Dudu. DT: Jorge Sampaoli.
Cómo ver en vivo Lanús vs. Atlético Mineiro
La televisación estará a cargo de ESPN. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.