Informe de ATE INDEC sostiene que una familia tipo necesita dos millones de pesos para cubrir necesidades básicas

Los empleados públicos pidieron un aumento de emergencia del 118% para frenar el «deterioro acelerado» del poder adquisitivo. La organización de trabajadores estatales ATE Indec reveló un informe que fija el ingreso mensual mínimo necesario para una familia tipo por encima de los 2 millones de pesos.

El documento señala que, en octubre de 2025, un hogar compuesto por dos adultos y dos hijos en edad escolar necesitó exactamente $2.027.283 para cubrir sus necesidades básicas. El desglose indica que solo la canasta alimentaria mínima para esa familia ascendió a $691.887, según informó la Agencia de Noticias Argentinas.

La pérdida histórica

El informe, titulado «¿Cuál debería ser nuestro salario como mínimo?», denuncia una pérdida histórica del 54,8% en el poder de compra de los salarios públicos desde diciembre de 2015.unyyXQ

Salario actualizado vs. real : Si el salario de un trabajador testigo del SINEP se actualizara por inflación desde 2015, hoy debería ser de $1.417.335 . Sin embargo, el salario real actual se ubica en $636.289

: Si el salario de un trabajador testigo del SINEP se actualizara por inflación desde 2015, hoy debería ser de $1.417.335 . Sin embargo, el salario real actual se ubica en $636.289 Inflación reciente : Desde la asunción de La Libertad Avanza, la inflación acumulada ha alcanzado el 241%, mientras que la pérdida del poder de compra en este periodo es del 28,25%.

: Desde la asunción de La Libertad Avanza, la inflación acumulada ha alcanzado el 241%, mientras que la pérdida del poder de compra en este periodo es del 28,25%. Monotributistas: La situación es aún más crítica para los trabajadores monotributistas, quienes acumulan más de un año con ingresos congelados y una pérdida total equivalente a $5.368.253 no recuperados. Exigencias al Gobierno