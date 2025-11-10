FÚTBOL LIBRE POR CELULAR: CÓMO VER EN VIVO DEPORTIVO RIESTRA VS. INDEPENDIENTE
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Deportivo Riestra vs. Independiente por el Torneo Clausura 2025.
Riestra vs. Independiente: probables formaciones
- Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Facundo Miño; Milton Céliz, Jonatan Goitía, Pablo Monje, Antony Alonso; Jonathan Herrera y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.
- Independiente: Rodrigo Rey, Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Jonathan De Irastorza; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Lautaro Millán; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Gustavo Quinteros.
Cómo ver en vivo Riestra vs. Independiente
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.