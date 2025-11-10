Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Independiente

Torneo Clausura 2025 y en el marco de la Zona B, 19:00 en el Estadio Guillermo Laza. Por la decimoquinta fecha del2025 y en el marco de la Zona B, Deportivo Riestra e Independiente se medirán este lunes desde lasen el

El equipo dirigido por Gustavo Benítez continúa sorprendiendo a propios y extraños. Pese a haber cortado una racha de nueve encuentros invicto tras caer con San Lorenzo, mantiene un impresionante registro como local: acumula 27 partidos sin derrotas en el Guillermo Laza, con 15 triunfos y 12 empates desde mayo de 2024. El Malevo, además, ya tiene su lugar asegurado en los playoffs del torneo, pero apunta más alto.

Del otro lado, Independiente llega con urgencias. El elenco conducido por Gustavo Quinteros logró despertar en las últimas semanas con dos goleadas consecutivas ante Platense y Atlético Tucumán, encuentros en los que marcó seis goles, los mismos que había convertido en las doce fechas anteriores. Sin embargo, la reacción parece haber llegado tarde: el Rojo está casi fuera de los puestos de clasificación.