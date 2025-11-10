CONCURSOS DOCENTES: EDUCACIÓN ADJUDICA 316 CARGOS DE TRASLADO E INGRESO PARA BIBLIOTECARIOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Ministerio de Educación, dio inicio este lunes, desde el Domo del Centenario de Resistencia, a la adjudicación de cargos correspondiente al Concurso de Traslados N° 54 destinado a docentes bibliotecarios. En la oportunidad, la Junta de Clasificación de Nivel Inicial, tras un importante trabajo organizativo, contaba con un total de 316 cargos vacantes de los cuales se ofrecieron el 50%, 158 cargos, para traslados y reincorporaciones, conforme lo establece el artículo 265 de la Ley 647-E, y el 50% restante, como así también los cargos que no fueran adjudicados en este acto, quedan preparados para ofrecerse en el acto de adjudicación del Concurso de Ingresos N° 46, a realizarse este martes 11 de noviembre.

Acompañaron la apertura, en representación del Ministerio de Educación, trayendo los saludos y el reconocimiento de la ministra, Sofia Naidenoff; las subsecretarias de Descentralización Educativa, Marta Fassano; de Educación, Isabel Sanchuk, la directora general de Inclusión Educativa, Elba Altamiranda, la directora del Servicio Bibliotecario, Claudia Iglesias y los miembros de la Junta de Clasificación de Nivel Inicial, entre otras autoridades de la cartera educativa.

Los Concursos docentes son una prioridad para esta gestión

La subsecretaria de Descentralización Educativa, Marta Fassano, comentó, “siguiendo con este proceso que comenzó la semana pasada con la adjudicación de cargos en nivel inicial, seguimos hoy con la adjudicación de cargos para traslados e ingresos al sistema bibliotecario provincial. Hay más de 300 vacantes para docentes que puedan trasladarse o ingresar al sistema, lo que representa un avance en su carrera, así que muy contentos desde el Ministerio de Educación por este proceso que se lleva adelante”.

En este sentido, Fassano remarcó, “desde que se hizo cargo esta gestión, la ministra Sofía Naidenoff, una de las prioridades que ha tenido, en cuanto a la regularización del sistema fue el llamado a concursos. Y lo estamos haciendo ahora, lo hicimos la semana pasada con el nivel inicial, hoy con biblioteca, y en un tiempo prudencial, antes de que comiencen las clases el año que viene, será con primaria”.

“La titularización, el ingreso sobre todo, significa la estabilidad docente. Por lo tanto, compartimos la alegría del bibliotecario, del maestro jardinero, del maestro de grado, que en estos concursos puede ya tener tranquilidad en cuanto a su futuro, lo que significa también una tranquilidad para la familia”, expresó la subsecretaria.

El Subsistema bibliotecario chaqueño es modelo en el país

Fassano manifestó que: “ la provincia del Chaco es el único lugar, la única provincia en el país cuyo subsistema bibliotecario está dentro de lo que es educación. En el resto del país, no existe como subsistema, porque se lo considera un puesto más técnico. Aquí nosotros los consideramos desde hace mucho tiempo como un espacio de desarrollo profesional docente y, por lo tanto, tienen todas las prerrogativas, todas las garantías, todos los beneficios que puede tener el docente en cuanto a lo que es ingreso, traslado y lógicamente la estabilidad laboral en su lugar”.

Mariela Zelarayán, quien se traslada a la Biblioteca N°77 de Ciervo Petiso, comentó, “estos concursos nos dan la posibilidad de poder trasladarnos y estoy muy feliz porque es el lugar donde yo quería ir, donde ya había trabajado como suplente 13 años”. Además, señaló, “esta biblioteca es mi lugar, donde trabajo actualmente y me ocupo de la circulación y préstamos de libros, extensiones bibliotecarias y trabajo mucho con los jóvenes».

Alejandra Román, que se traslada a la Biblioteca N° 363 de Pampa Aguada, zona rural de Sáenz Peña, afirmó, “hace 16 años que estoy trabajando en la biblioteca y por un lado me da una sensación de tristeza dejar la Biblioteca en la que estuve, pero realmente quiero hacer un cambio más allá de lo económico, siento que ya hice lo que tenía que hacer ahí y tengo la necesidad de salir a conocer otros lugares”. Asimismo añadió, “estoy agradecida por estos concursos, por lo que representa en mi carrera, es lograr un poco más de sueldo respecto de lo que se cobra en la ciudad y de esta manera obtener una mejora para mi y mi familia” .

