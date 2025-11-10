RESISTENCIA CIRCULABA EN UNA BICICLETA SUSTRAÍDA Y NO PUDO ACREDITAR LA PROPIEDAD

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un ciudadano de 31 años fue demorado.

Efectivos de la Comisaría Primera Metropolitana demoraron a un hombre que circulaba en una bicicleta sustraída, en un hecho ocurrido durante la tarde del lunes en Resistencia.

El procedimiento ocurrió en la calle Arturo Illia al 1900 a eso de las 15, donde el personal que realizaba tareas de prevención observó a un ciudadano a bordo de una bicicleta circulando en contramano. Minutos después, vecinos alertaron que el rodado había sido sustraído de la vereda de una vivienda de la zona.

Inmediatamente se acercaron hasta el hombre de 31 años y secuestraron el rodado al notar que no podía acreditar la propiedad de la bicicleta.

Finalmente, el dueño del elemento se acercó hasta la unidad policial para recuperar su rodado y realizar la denuncia.

