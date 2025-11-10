Atentado en India: ocho personas murieron por la explosión de coche bomba en zona turística de Nueva Delhi

Al menos ocho personas murieron este lunes debido a la explosión de un auto en la zona del Fuerte Rojo de Nueva Delhi, en la India. El episodio es investigado como un posible caso de terrorismo o un atentado, pero todavía no hay pistas concretas.

Mientras se hacían virales las fotos y videos de los momentos posteriores a la deflagración, el comisionado de la policía de Nueva Delhi, Satish Golcha, informó que «hay personas fallecidas y otras heridas», pero evitó confirmar detalles como la cantidad de afectados.

La explosión ocurrió alrededor de las 18.52 hora de la India, es decir, poco antes de las 11 de Argentina. Varios medios de comunicación de la India informaron que se impuso un estado de alerta total tanto en Nueva Delhi como en Mumbai.

Por ahora se saben detalles como que el auto circulaba lentamente por una calle y al llegar al semáforo en rojo se detuvo frente a la estación de subte Fuerte Rojo y estalló, lo que provocó un incendio que se extendió hacia al menos seis vehículos y tres mototaxis que estaban cerca.

A partir de la explosión se movilizaron varias dotaciones de bomberos para controlar la situación.