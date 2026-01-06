Desde el partido Nuevo Espacio de Participación expresamos nuestro más enérgico repudio al accionar del gobierno de los Estados Unidos en relación con la situación de la República Bolivariana de Venezuela, particularmente a través de medidas de presión e injerencia que vulneran el principio de soberanía y agravan el sufrimiento del pueblo venezolano.

Sostenemos con claridad que ninguna nación tiene derecho a intervenir en los asuntos internos de otro país, ni a condicionar su destino mediante sanciones, amenazas o estrategias de desestabilización. La historia de América Latina demuestra que este tipo de prácticas sólo profundizan las crisis, deterioran la vida democrática y castigan a los sectores más vulnerables.

Al mismo tiempo, queremos ser categóricos: este posicionamiento no implica aval ni defensa del gobierno de Nicolás Maduro, cuyas responsabilidades políticas e institucionales en la grave crisis venezolana son evidentes y deben ser resueltas por el propio pueblo, a través de procesos democráticos, libres y transparentes.

Nuestra solidaridad es con el pueblo venezolano, que hoy padece las consecuencias de un entramado de errores internos y presiones externas que lo empujan a una situación humanitaria alarmante.

Desde el Chaco y desde NEPAR llamamos a la comunidad internacional a abandonar las lógicas de confrontación, a respetar la autodeterminación de los pueblos y a promover caminos de diálogo, paz y cooperación que permitan a Venezuela recuperar la estabilidad democrática y el bienestar de su gente.