PAGAR SERVICIOS DESDE NBCH24 TIENE PREMIO: EN ENERO CONTINÚAN LOS SORTEOS

Cada pago realizado desde NBCH24 suma chances para los próximos sorteos, mientras sigue vigente el reintegro para quienes usan la plataforma para pagar por primera vez.

En enero continua la promoción de Nuevo Banco del Chaco y todavía quedan dos sorteos más, por lo cual quienes realicen pagos de servicios desde NBCH24 Online Banking pueden seguir acumulando chances automáticamente.

El sorteo a realizarse el día 12 enero premia con 10 tarjetas Tuya Recargables de $350.000 a quienes pagaron servicios durante diciembre.

Además, el sorteo final a realizarse en febrero premia con 1 tarjeta Tuya Recargable de $2.000.000 y 9 premios adicionales de $500.000 a quienes hayan acumulado chances durante los meses de noviembre y diciembre de 2025, y enero de 2026.

De esta manera, pagar servicios desde NBCH24 Online Banking se transforma en una oportunidad concreta de acceder a beneficios, combinando digitalización, comodidad y premios significativos para los clientes de Nuevo Banco del Chaco.

Con el primer sorteo ya realizado, la promoción sigue sumando oportunidades para los clientes: durante enero se realizará el segundo sorteo y en febrero llegará el sorteo final, con los premios más importantes. Cada pago de servicios a través de NBCH24 incrementa las chances de participar y ganar.

Beneficio especial para nuevos usuarios de NBCH24

Hasta el 31 de enero de 2026, todas las personas que realicen su primer pago de servicios a través de NBCH24 Online Banking reciben un reintegro del 20%, con un tope de $5.000. La bonificación aplica tanto a los pagos realizados desde la app como desde la versión web 24.nbch.com.ar.

La operatoria es simple: se selecciona la opción “Nuevo pago”, se ingresa el código electrónico de la boleta y se confirma la operación. Además, NBCH24 permite agendar servicios para facilitar pagos futuros y ordenar la gestión mensual.

NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco en el servicio de Atención Online en el WhatsApp verificado 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales.

Relacionado