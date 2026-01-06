Quitilipi TRES JÓVENES DETENIDOS CON UNA TUMBERA, Y UNA MOTOCICLETA RECUPERADA

Los procedimientos se dieron esta tarde, intervino la comisaría local

En el marco de operativos de prevención de ilícitos y contravenciones, los efectivos de la Comisaría local desplegaron la totalidad de recursos humanos y materiales, realizaron patrullajes y emplazamientos de controles vehiculares.

Alrededor de las 17, por la calle Jujuy demoraron a tres jovenes que iban a alta velocidad en una motocicleta poniendo en peligro su vida. Los identificaron y descubrieron que en su mochila tenían una escopeta tumbera con dos cartuchos calibre 16. Labraron acta de secuestro y condujeron a la dependencia policial.

Los dos mayores de 18 años fueron notificados por infracción al Código Penal y el menor de edad fue entregado a sus progenitores.

Más tarde, cerca de las 21, en la Chacra 62 intentaron identificar a un hombre que iba a gran velocidad en su motocicleta, pero éste los evadió y arrojó el rodado en la calle. Allí verificaron las numeraciones y constataron que tenía pedido de secuestro por la causa Supuesto Robo con Arma. La Motomel Blitz fue secuestrada y puesta ante la justicia para luego ser devuelta a su dueño.

