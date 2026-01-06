Colonia Beniítez DESCUBRIERON PLANTAS DE MARIHUANA EN LA VEREDA DE SU CASA

efectivos de la comisaría local hallaron 6 plantas fuera de una vivienda, su propietario fue notificado de su situación legal.

Anoche alrededor de las 2 de la madrugada los efectivos patrullaban por la Diagonal Nestor Kirchner en una vivienda ubicada en la intersección con la calle Juan Penelli, en el sector de la vereda vieron plantas que presumían ser de marihuana. Solicitaron la presencia de los efectivos de la División Microctráfico.

A su arribo, realizaron la prueba de las plantas y constataron que se trataba de marihuana. El morador del domicilio de 24 años fue notificado de su situación legal por Supuesta Infracción a la Ley de Estupefacientes N° 23737.

