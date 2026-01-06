SÁENZ PEÑA Y VILLA ÁNGELA: SAMEEP LLEVA TRANQUILIDAD SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Ante las consultas públicas y comentarios difundidos en redes sociales sobre el aumento de casos de gastroenteritis, especialmente en las ciudades de Roque Sáenz Peña y Villa Ángela, la empresa Sameep aclara y brinda información precisa, basada en estudios que llevan tranquilidad a la comunidad.

Al respecto, el presidente de Sameep, Nicolás Diez, se refirió a la situación y manifestó que “una de las mayores preocupaciones de los usuarios estaba vinculada a una posible contaminación de la red de agua potable; sin embargo, las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, a través de estudios realizados por el Instituto Malbrán, descartaron de manera categórica esta hipótesis. Los muestreos efectuados en distintos puntos arrojaron resultados negativos para bacterias patógenas, confirmando que el suministro cumple con todos los estándares de salubridad”.

También, es importante señalar que los estudios epidemiológicos realizados por el Ministerio de Salud, en los cuadros registrados de gastroenteritis, identificaron la presencia de virus entéricos (adenovirus entéricos, rotavirus, norovirus y astrovirus) como agentes causales y estos virus se transmiten predominantemente de persona a persona, a través de superficies contaminadas, alimentos manipulados sin la higiene adecuada o en ambientes cerrados con alta circulación viral. Dichos hallazgos NO vinculan el brote a una fuente hídrica.

En paralelo, Sameep realizó durante el mes de diciembre de 2025, controles en la cisterna principal y en distintos puntos de la red de distribución de Villa Ángela; los análisis efectuados indican que el agua proveniente del Acueducto y almacenada en la cisterna cumple con los parámetros bacteriológicos establecidos por el Código Alimentario Argentino, confirmando que el servicio se entrega en condiciones adecuadas desde la infraestructura operada por la empresa.

Por su parte, la jefa del Departamento Calidad de Sameep, dependiente de la Gerencia de Producción, ingeniera química Cristina Llugdar Ojeda, destacó que “tampoco se registraron reclamos formales por olor, sabor, turbiedad o falta de desinfección”.

Asimismo, Llugdar Ojeda agregó que “no se han reportado situaciones similares en otras localidades abastecidas por el mismo tramo del acueducto, que provee agua potable a Presidencia Roque Sáenz Peña, La Tigra, La Clotilde, San Bernardo, Villa Ángela, Coronel Du Graty y Santa Sylvina”.

Finalmente, la ingeniera química expresó que “de esta manera, Sameep reafirma su compromiso con la comunidad de continuar realizando monitoreos permanentes del sistema, de reforzar los controles y colaborar activamente con las autoridades sanitarias para llevar tranquilidad a los usuarios y garantizando la seguridad del suministro de agua potable”.

