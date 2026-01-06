RECTA FINAL EN EL CASO CECILIA STRZYZOWSKI: ¿CUÁNDO SE LEERÁ LA SENTENCIA DEL CLAN SENA?

La causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski entró en su tramo final y es que el próximo 10 de febrero a las 9 de la mañana se realizará la lectura de la sentencia contra los integrantes del clan Sena y sus colaboradores, condenados por un jurado popular por distintos grados de responsabilidad en el crimen ocurrido el 2 de junio de 2023, en la vivienda del matrimonio piquetero.

La fecha fue fijada por la jueza Dolly Fernández, luego de que finalizaran las audiencias de cesura y de que se suspendieran los plazos procesales durante diciembre por disposición del Superior Tribunal de Justicia. De esta manera, febrero marcará el cierre judicial de uno de los casos más conmocionantes de los últimos años en la provincia.

En el juicio, César Sena fue hallado culpable como autor del homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género , mientras que sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fueron condenados como partícipes primarios. Para los tres, se prevé la pena de prisión perpetua.

La audiencia del 10 de febrero estará centrada en definir las penas para los dos colaboradores ya condenados. Gustavo Obregón y Fabiana González, considerados los allegados más cercanos al matrimonio Sena, fueron declarados culpables de encubrimiento agravado, delito que prevé penas de uno a seis años de prisión. Para ambos, la fiscalía solicitó cinco años y diez meses, mientras que la querella pidió el máximo legal. Las defensas, en cambio, reclamaron una pena condicional y que se considere cumplida por el tiempo de detención, además de solicitar prisión domiciliaria para que puedan permanecer con sus hijos.

En tanto, Gustavo Melgarejo, casero del campo donde se investigaron maniobras posteriores al crimen, fue condenado por encubrimiento simple, cuya pena máxima es de tres años. La fiscalía pidió dos años y diez meses de prisión efectiva, mientras que la querella solicitó el máximo y una restricción de acercamiento a la familia de Cecilia. Melgarejo recuperó la libertad el mismo día en que se conoció el veredicto, al haber estado detenido durante dos años y cinco meses.

Durante las audiencias, las defensas cuestionaron el proceso y plantearon que «la pena no debe ser un mensaje para la sociedad». Incluso, en la primera jornada solicitaron la nulidad del fallo del jurado popular al alegar una supuesta influencia mediática y presión social sobre los jurados, pedido que fue rechazado.

Además del cierre de esta causa, el matrimonio Sena deberá volver a sentarse en el banquillo en 2026, cuando enfrenten un nuevo juicio por presunto lavado de dinero de fondos públicos.

Con la fecha ya confirmada, el 10 de febrero será clave para conocer las penas definitivas y poner fin al proceso judicial por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, un caso que sacudió a Chaco y tuvo repercusión nacional.