BUSCAN AL CÓMPLICE DE «PATO» NÚÑEZ, DETENIDO POR TENTATIVA DE FEMICIDIO

La Policía del Chaco intensifica la búsqueda de Víctor Emanuel Acosta, señalado como presunto cómplice de Jesús Luis «Pato» Núñez, quien permanece detenido desde septiembre de 2025 acusado de intentar asesinar a su pareja en un grave hecho de violencia de género ocurrido en Resistencia.

Acosta es requerido en el marco de la causa caratulada «Núñez Luis Jesús s/ femicidio en grado de tentativa», expediente judicial N° 21637/2025-1, con intervención del Equipo Fiscal N° 5, a cargo de la fiscal Nelia Velázquez, quien dispuso su detención, aunque hasta el momento el sospechoso permanece prófugo.

Según el parte del Departamento Investigaciones Complejas Metropolitana, División Delito Contra las Personas, el 5 de enero de 2026, alrededor de las 20 horas, los investigadores tomaron conocimiento de que Acosta se encontraría realizando trabajos de corte de pasto en el barrio Santa Rita. De inmediato se montó un operativo de rastrillaje en la zona.

En inmediaciones de calle Isaías y Niños Boronat, los efectivos observaron a un hombre con características similares al buscado. Al advertir la presencia policial, el sospechoso se dio a la fuga, arrojando en la vía pública una desmalezadora marca GAMA, de 52 cc, con carcasa azul, y escapó ingresando a distintos domicilios, logrando perderse de vista.

El elemento fue secuestrado como parte de la investigación. Posteriormente, el personal policial entrevistó a vecinos del lugar y verificó domicilios vinculados a familiares del requerido, aunque los procedimientos arrojaron resultados negativos.

El ataque y la detención de «Pato» Núñez

El hecho que dio origen a la causa ocurrió en julio de 2025, cuando una mujer de 32 años fue atacada a balazos en una vivienda de calle Donovan al 3040. La víctima sufrió dos heridas de arma de fuego en la pierna derecha y fue trasladada de urgencia al Hospital Perrando, donde fue asistida y se encontraba consciente y estable.

«Pato» Núñez, detenido.

Según denunció la propia víctima, el agresor fue su ex pareja, Jesús Luis Núñez, alias «Pato». Ante la gravedad del hecho, la Policía del Chaco desplegó un megaoperativo en distintos barrios de Resistencia y zonas frecuentadas por el sospechoso, quien se movilizaba en un Peugeot 308 negro. La causa fue caratulada como tentativa de femicidio y quedó en manos de la Fiscalía Especial de Género N° 11, a cargo de María Noel Benítez.

Núñez fue finalmente detenido en septiembre de 2025, durante un operativo realizado en Chacra 24 , luego de intentar escapar al advertir la presencia policial. Desde entonces, permanece privado de su libertad mientras avanza la investigación judicial.

Con Núñez ya detenido, la investigación ahora se centra en dar con el paradero de Víctor Emanuel Acosta, acusado de haber colaborado con el imputado tras el ataque. Desde la fuerza indicaron que las tareas investigativas continúan y que se ampliará la información ante cualquier novedad.