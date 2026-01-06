RESISTENCIA: HABRÍAN ABUSADO DE UNA MENOR, TRAS HACERLE INGERIR UNA SUSTANCIA

Este martes, la Policía Sanitaria Metropolitana informó sobre un presunto caso de abuso de una menor de 13 años, que ingresó al Hospital Pediátrico, tras ser encontrada desorientada durante la madrugada por su familia.

La adolescente fue hasta el Hospital acompañada de su padre, de 51 años, ambos domiciliados por la calle Miguel Delfino.

La menor habría sufrido supuesto abuso sexual por la calle Nicaragua y Miguel Delfino.

Fue recibida por la doctora de turno, quien informó que aguardaba al personal del Servicio de Atención de Niñas, Niños y Adolescentes Victimas de Violencias (SAINNAVV), junto con el médico forense de turno y el bioquímico, para evaluar en conjunto a la joven.

El padre indicó que su hija habría sufrido un supuesto abuso por parte de dos hombres, aunque la misma no recuerda cómo fueron los hechos, ya que estos la habrían hecho ingerir alguna sustancia.