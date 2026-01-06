El Gobierno de la provincia de Santa Fe resolvió prorrogar la declaración de Emergencia y/o Desastre Agropecuario por sequía en el norte provincial, una medida clave para sostener la actividad productiva en una de las regiones más castigadas por el déficit hídrico. La prórroga alcanza a distritos del departamento 9 de Julio y contempla alivio impositivo, beneficios administrativos y trámites digitales para productores afectados por la falta de lluvias.

La decisión fue formalizada a través del Decreto N.º 3184/25 y extiende la vigencia del régimen hasta el 28 de febrero de 2026.

La prórroga rige desde el 1 de septiembre de 2025 y alcanza a los distritos de Santa Margarita, San Bernardo, Villa Minetti, Pozo Borrado, Tostado, Logroño, Campo Garay, Esteban Rams y Montefiore, todos pertenecientes al departamento 9 de Julio.

En tanto, quedaron exceptuadas las localidades de Gato Colorado y Gregoria Pérez de Denis, donde se constataron mejoras en las condiciones productivas.

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo santafesino explicaron que la medida busca garantizar herramientas fiscales y administrativas para mitigar el impacto de la sequía sobre los sistemas agrícolas y ganaderos.

En ese marco, el ministro Gustavo Puccini destacó que la decisión reafirma el acompañamiento del Estado provincial al sector: “Brindamos instrumentos concretos para sostener la actividad productiva en una de las zonas más afectadas, con una gestión transparente y cercana a los productores”.

Sequía: certificados y trámites generales

Según lo dispuesto, los productores que ya cuenten con certificados de Emergencia Agropecuaria pasarán automáticamente a la categoría de Desastre, sin necesidad de realizar gestiones adicionales. Aquellos que ya posean certificado de Desastre mantendrán su condición vigente, quedando exceptuados de nuevos trámites administrativos.

En cambio, quienes aún no hayan presentado la declaración jurada y deseen acceder a los beneficios deberán iniciar el trámite de manera digital a través del Sistema Santafesino de Gestión de Situaciones de Emergencia Agropecuaria (Sisagea), completando el formulario de daños y pérdidas disponible en el portal oficial de la Provincia.

Para el caso específico de los productores apícolas, la gestión se realiza mediante el sistema Proap, en la sección correspondiente a Emergencia Agropecuaria. El plazo para presentar las declaraciones juradas vence el 29 de enero, aunque la normativa habilita al Ministerio de Desarrollo Productivo a extender ese límite si las condiciones lo ameritan.

La Secretaría de Agricultura y Ganadería, junto con el área de Ordenamiento Territorial y Emergencia Agropecuaria, será la encargada de actualizar semanalmente el Registro Único de Productores en situación de Emergencia o Desastre, que se difundirá mediante resoluciones ministeriales.

Alivio impositivo y suspensión de acciones fiscales

En materia tributaria, los productores con certificado de Emergencia Agropecuaria accederán a la prórroga de los vencimientos de las cuotas quinta y sexta del Impuesto Inmobiliario 2025 y de la primera cuota correspondiente a 2026. En tanto, aquellos encuadrados en la categoría de Desastre Agropecuario recibirán la condonación de esos mismos períodos impositivos.

Además, la Administración Provincial de Impuestos deberá emitir certificados de crédito fiscal o efectuar devoluciones en los casos en que se hayan abonado cuotas que correspondía condonar. Finalmente, el decreto suspende por 180 días el inicio y la continuidad de juicios y acciones administrativas vinculadas al cobro de impuestos, conforme a lo establecido por la Ley Nº11.297.

La medida se enmarca en la política de asistencia al sector productivo impulsada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, en un contexto climático adverso que continúa condicionando la recuperación del norte santafesino.