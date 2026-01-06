Donald Trump le lavó la cara a Delcy Rodríguez: negó colaboración interna en la detención de Nicolás Maduro

Consumado el secuestro de Nicolás Maduro, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump ya no pierde tiempo en ocultar que el verdadero interés de Washington no son ni la democracia, ni la defensa de los derechos Humanos ni la lucha contra el narcotráfico sino las ingentes reservas de petróleo de Venezuela. En ese camino Trump ya negocia con la plana mayor del régimen de Maduro y ningunea a los referentes de la oposición como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

La ahora presidenta interina Delcy Rodríguez y toda la cúpula del poder chavista son los interlocutores con Washington. Y las sospechas de colaboración del círculo íntimo de Maduro con la invasión estadounidense a Venezuela toman cada vez más fuerza.

Por eso Trump busca ahora lavarle la cara a su nueva socia y advirtió que «pronto determinaremos si las sanciones existentes contra ella se mantienen o se levantan». Advirtió además que la invasión a Venezuela se realizó sin la participación del círculo cercano de Maduro aunque reconoció que “muchos querían hacer un acuerdo” para facilitar la transición. De hecho negó la celebración de elecciones en el corto y mediano plazo. “Tenemos que arreglar el país primero. No hay manera de que la gente pueda votar”, aseguró.

“No, eso no es el caso”, dijo Trump sobre una eventual coordinación con Rodríguez. Pero Trump explicó en una entrevista con NBC News que el secuestro del dictador no contó con comunicación previa con Delcy Rodríguez., dijo Trump sobre una eventual coordinación con Rodríguez. Pero admitió que la dirigente chavista “ha estado cooperando” con funcionarios estadounidenses.

Delcy Rodríguez Además, indicó que el Gobierno estadounidense podría intervenir nuevamente si Rodríguez dejara de cooperar, aunque consideró que esto no será necesario. Tras apartar a Maduro del escenario y sin avanzar hacia una transición a la democracia a Trump solo le interesa ahora el petróleo. Mientras negocia con la plana mayor del poder chavista el mandatario republicano destacó que las empresas estadounidenses podrían reconstruir la infraestructura petrolera de Venezuela en un plazo inferior a 18 meses.