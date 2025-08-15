FONTANA DETIENEN A UN HOMBRE TRAS SER SINDICADO EN VARIOS ILÍCITOS CONTRA UN COMERCIO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Fue a las 10 de la mañana entre avenida San Martín y Chaco. El joven intentó escapar, pero un empleado lo persiguió y los agentes lo detuvieron.

Este viernes, alrededor de las 10, un joven de 25 años fue detenido en Fontana luego de robar en un kiosco 24 horas y salir corriendo. Un empleado de 24 años lo persiguió y alertó a la policía, que lo interceptó en la zona.

Según testigos, no era la primera vez que el sujeto cometía robos en el lugar. La Fiscalía ordenó su aprehensión por la causa “supuesto hurto”.

