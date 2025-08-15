RESISTENCIA UNA NIÑA DE 12 AÑOS SE DESCOMENSÓ EN LA CALLE Y FUE ASISTIDA POR LA POLICÍA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los policías la llevaron al pediátrico donde tuvo una convulsión.

Cerca de las 11:30 de hoy, los agentes de la división Caminantes asistieron a una niña de 12 años que se descompensó y quedó inconsciente en un comercio en calle Vedia al 160, aproximadamente de Resistencia. Los agentes solicitaron un móvil y llevaron a la joven y a su madre hacia el Hospital Pediátrico, donde comenzó una convulsión.

Los doctores lograron estabilizar a la pequeña y la dejaron en observación para intensificar la atención y determinar qué sucedió.

