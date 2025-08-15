17 DE AGOSTO – PASO A LA INMORTALIDAD DEL GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN

La Municipalidad de Tres Isletas y la Biblioteca Pública Joaquín V. González invitan a toda la comunidad a participar del acto conmemorativo en honor al Libertador de América, General Don José de San Martín.

Los esperamos para rendir juntos un sentido homenaje a quien nos legó su ejemplo de patriotismo, valentía y compromiso por la libertad, renovando hoy nuestro compromiso con la historia, la memoria y el futuro de nuestra patria.