17 DE AGOSTO – PASO A LA INMORTALIDAD DEL GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN
La Municipalidad de Tres Isletas y la Biblioteca Pública Joaquín V. González invitan a toda la comunidad a participar del acto conmemorativo en honor al Libertador de América, General Don José de San Martín.
Domingo 17 de agosto
15:00 hs.
Plaza Central
Los esperamos para rendir juntos un sentido homenaje a quien nos legó su ejemplo de patriotismo, valentía y compromiso por la libertad, renovando hoy nuestro compromiso con la historia, la memoria y el futuro de nuestra patria.