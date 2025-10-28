FLAVIO BRIATORE REVELÓ EL GESTO DE FRANCO COLAPINTO TRAS SU DESOBEDIENCIA EN EL GP DE AUSTIN
El histórico directivo italiano de Alpine habló del momento del piloto argentino y dio pistas sobre su continuidad en la escudería francesa de cara a 2026.
La Fórmula 1 vive semanas de definiciones luego de lo que fue el Gran Premio de México, y uno de los nombres que más expectativa genera es el de Franco Colapinto. El joven piloto argentino, protagonista de una gran temporada con Alpine, se encuentra en el centro de las especulaciones por su continuidad en el equipo francés.
En medio de ese escenario, el asesor principal de la escudería, Flavio Briatore, rompió el silencio y no solo elogió el rendimiento del bonaerense, sino que también reveló un gesto interno del argentino que llamó la atención de todos. Durante una entrevista con la revista alemana Auto Motor Sport, aseguró que Franco está atravesando su mejor momento desde que llegó a la categoría.
“Franco ha mejorado mucho últimamente y lleva cuatro carreras al nivel de Pierre (Gasly)”, afirmó el experimentado dirigente, dejando entrever que la renovación del contrato podría estar encaminada. Según el medio alemán, todo apunta a que el argentino continuará en Alpine durante la temporada 2026, una noticia que generó euforia entre los fanáticos de la F1 en Argentina y en toda América Latina.
Qué dijo Briatore sobre la desobediencia de Colapinto en Austin
Sin embargo, Briatore también hizo referencia a un episodio reciente que marcó la interna del equipo. Durante el Gran Premio de los Estados Unidos en Austin, Colapinto desobedeció una orden directa del box al adelantar a su compañero Pierre Gasly, pese a que le habían indicado que mantuviera su posición.
Aquella maniobra desató controversia, pero según el propio Briatore, el piloto argentino tuvo un gesto de madurez tras el incidente: “Franco tuvo que disculparse con Gasly y luego con todo el equipo de carreras”, reveló. La situación, que en su momento generó tensión dentro del paddock, terminó fortaleciendo su imagen ante los directivos, quienes valoraron su autocrítica y compromiso con la escudería.
Además, los elogios de Briatore fueron interpretados como un guiño claro hacia su continuidad, sobre todo considerando que Gasly ya fue confirmado para el próximo año y el otro asiento sigue abierto.
Mientras tanto, los rumores se multiplican y las palabras de italiano suenan como una confirmación tácita de que Alpine apostará nuevamente por el talento argentino. Si se concreta, Franco consolidará un paso histórico: convertirse en el primer piloto argentino en mantenerse dos temporadas consecutivas en la Fórmula 1 moderna.