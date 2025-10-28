EL INSTITUTO DE TURISMO CUMPLE Y SUPERA SU META ANUAL DE CAPACITACIONES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En lo que va del año, 433 personas, entre prestadores turísticos, emprendedores rurales, productores locales, estudiantes, gastronómicos y otros actores estratégicos del sector, participaron de diversas jornadas de formación que se llevaron adelante en Resistencia, Charata, Presidencia Roque Sáenz Peña, Villa Ángela, La Escondida, Isla del Cerrito, Fuerte Esperanza, General Vedia, Villa Río Bermejito y Puerto Las Palmas.

Este resultado supera ampliamente la meta anual prevista, confirmando la creciente demanda de formación y la voluntad del sector público y privado de avanzar hacia un turismo chaqueño más competitivo y sostenible.

El Instituto de Turismo del Chaco supera la meta anual de capacitaciones y consolida una política pública clave para el desarrollo turístico provincial. Es un logro trascendental dentro de su plan estratégico de fortalecimiento del capital humano: se ha superado la meta anual de capacitaciones en todo el territorio provincial. Este resultado refleja el compromiso del Gobierno del Chaco con la calidad de los servicios turísticos, la profesionalización del sector y la valorización de la identidad territorial como pilar de desarrollo.

Estas instancias se desarrollaron en el marco del trabajo conjunto entre el Instituto de Turismo y los municipios, con el objetivo de acompañar a los distintos actores del ecosistema turístico, brindándoles herramientas para mejorar la gestión, diversificar la oferta y fortalecer el desarrollo económico local.

Durante el año, se dictaron capacitaciones con enfoque estratégico en áreas clave del sector, tales como Turismo Rural, Buenos Anfitriones, Marketing Digital de Servicios, Pastelería Regional, Manipulación Segura de Alimentos – Bromatología e Inversiones Turísticas. Esta amplia propuesta formativa permitió atender las necesidades reales del territorio y potenciar las oportunidades de desarrollo en cada región.

En este sentido, el trabajo del Instituto se enmarca dentro de los lineamientos del gobernador Leandro Zdero, quien promueve políticas públicas orientadas al desarrollo territorial, la profesionalización del sector y el fortalecimiento económico y comercial de la provincia.

La presidenta del Instituto de Turismo del Chaco, Verónica Mazzaroli, destacó:

“Desde el Instituto de Turismo hacemos el mayor de los esfuerzos, junto a todo el equipo, para que el Chaco siga creciendo como destino turístico. Apostamos a la formación porque creemos que el capital humano es el corazón del turismo. El compromiso de nuestros emprendedores y prestadores es clave para transformar la potencialidad turística del Chaco en una realidad económica sostenible. Estas capacitaciones brindan herramientas prácticas y reafirman la valorización de nuestra identidad territorial, que es nuestro mayor diferencial.”

Como cierre de un año de logros, el Instituto de Turismo del Chaco convoca a la comunidad y a los actores del sector a participar de las dos últimas instancias de capacitación 2025, orientadas a la diversificación de la oferta:

-Miércoles 30 de octubre – “Turismo Rural y Desarrollo de Experiencias”, en Juan José Castelli: herramientas de formalización, gestión de costos y diseño de productos de agroturismo y experiencias de campo.

-Viernes 14 de noviembre – “Pastelería Regional y Gastronomía de Identidad”, localidad a definir: técnicas y protocolos para la elaboración de pastelería con valor agregado regional, fortaleciendo la identidad gastronómica provincial.

Para más información e inscripciones, los interesados pueden comunicarse a través de @insturchaco o al correo barandaleopoldo@chaco.gob.ar.

