Pablo Quirno asumió como nuevo canciller

Como había sido anticipado, el presidente Javier Milei le tomó juramento, este martes en el Salón Blanco de la Casa Rosada, al nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, quien reemplaza a Gerardo Werthein.

Manuel Adorni, había anunciado que Quirno, hasta el lunes secretario de Finanzas y hombre de confianza del ministro de Economía, Luis Caputo; iba a jurar en el que será el primer acto oficial de la administración libertaria tras el contundente triunfo en las elecciones legislativas. El vocero presidencial,, había anunciado que Quirno, hasta el lunes secretario de Finanzas y hombre de confianza del ministro de Economía,; iba a jurar en el que será el primer acto oficial de la administración libertaria tras el contundente triunfo en las

Uno de los objetivos centrales de la gestión del nuevo canciller será potenciar el vínculo con Estados Unidos, en un contexto donde Werthein había recibido críticas internas después de la última reunión bilateral entre el presidente Milei y el estadounidense Donald Trump.

Tras emitir su voto el domingo, Quirno adelantó a la prensa sus prioridades, enfocadas en el comercio. “Es un honor y una responsabilidad muy grande… para profundizar lo que estamos haciendo en cuanto a apertura comercial con los países del mundo”, afirmó.

El nuevo canciller también resaltó el «potencial enorme» de Argentina en exportaciones e inversión y confirmó que ya ha mantenido contacto con funcionarios de alto nivel de Estados Unidos.