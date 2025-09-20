FINAL DEL TORNEO RONDA QOM “NQUELOQU’E” EN EL BARRIO CURISHI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Con la participación de 12 equipos, se llevó adelante la gran final del Torneo Ronda Qom “Nqueloqu’e”, una competencia que, edición tras edición, va consolidándose con identidad propia dentro del deporte comunitario.

Campeón: Chacra 24 2° Puesto: 112 Viviendas 3° Puesto: La 51

La jornada deportiva fue un verdadero ejemplo de compañerismo, conducta y solidaridad, donde los equipos demostraron entrega y respeto en cada encuentro.

Para la premiación acompañaron a la comisión organizadora el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, el subsecretario de Deporte Roberto Scheffer, el Subsecretario de Pueblos Originarios Lázaro Eugenio Díaz y coordinadores del área, quienes entregaron trofeos y reconocimientos a los finalistas.

Este torneo, más que una competencia, es una fiesta del deporte que fortalece la unión y la participación en la comunidad.

