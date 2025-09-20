BARRIO LOS TEROS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

DISTURBIOS EN AVENIDA ITALIA Y COMBATE VUELTA DE OBLIGADO: UN AGRESOR APREHENDIDO

Un violento enfrentamiento entre vecinos terminó con un hombre detenido y daños a un móvil policial.

Cerca de las 8, agentes de la Comisaria Octava acudieron al lugar tras recibir reportes de un desorden de gran magnitud. Al llegar, varias personas se encontraban enfrentándose entre sí y comenzaron a arrojar objetos contundentes contra los uniformados y los móviles, uno de los cuales resultó dañado.

Durante el operativo, un hombre de 30 años esgrimió un cuchillo y atacó a un agente policial, provocando daños en su chaleco balístico. El agresor intentó huir, pero fue reducido y detenido. En su poder tenía el arma blanca, un hierro con punta, trozos de concreto y otros elementos.

El sujeto fue notificado de su aprehensión en la causa “Supuesto Atentado, Resistencia a la Autoridad y Daños a Bienes del Estado”. Se realizaron pericias en el móvil dañado y el chaleco afectado.

Poco después, un hombre de 32 años ingresó por sus medios al hospital local con una herida de arma de fuego en el antebrazo. Según sus dichos, fue agredido por un vecino con quien mantiene conflictos personales. El hecho podría estar vinculado al mismo desorden, por lo que se dio intervención a personal policial para ampliar la investigación.

