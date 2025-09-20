EL DEPARTAMENTO CANES PARTICIPA EN EL SEGUNDO ENCUENTRO DE UNIDADES K9 EN CORRIENTES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El evento se lleva a cabo en el predio Tekove Poti, situado en la Costanera Sur de la Provincia.

En el día de hoy, el personal del Departamento Canes de la Dirección General de Abordaje Territorial está participando en el “Segundo Encuentro de Unidades K9 Pertenecientes a las Fuerzas de Seguridad”. Este evento se lleva a cabo en el marco de las celebraciones por el Aniversario del Servicio Penitenciario de la provincia.

El encuentro reúne a unidades caninas de diversas fuerzas de seguridad, destacando la importante labor de los canes en tareas de prevención y seguridad. Las unidades caninas participantes son esenciales en misiones de detección, rastreo y seguridad.

El personal afectado a este evento es el Comisario Principal Iván Adelquis Gómez, Jefe del Departamento Canes, Sargento Leonardo González, Cabo Matías Medina, Agente Mario Alvaredo y como chofer el Cabo Hugo Navarro Jaime.

También los canes que participan son ALI, TAO, AKILES y KIMBO.

