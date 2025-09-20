IMPACTO SOBRENATURAL II: UN ENCUENTRO DE FE EN CASTELLI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En Juan José Castelli se llevó adelante una de las celebraciones religiosas más importantes de la región: Impacto Sobrenatural II, organizada por la Iglesia Los Hechos y el grupo de jóvenes Rompiendo Límites. El evento se desarrolló los días 18 y 19 de septiembre en el ingreso principal a la ciudad, convocando a cientos de fieles de toda la provincia y del vecino país, Paraguay.

Por su trascendencia espiritual y social, fue declarado de Interés Municipal, Religioso, Cultural y Social mediante la Declaración N.° 035/25, entregada por la presidenta del Concejo Deliberante Soledad Rach y el concejal Adrián Bordón.

El pastor apóstol Nicolás Castillo, referente del Ministerio Internacional Apostólico y Profético Los Hechos, recibió a las autoridades municipales: el intendente Pío Sander, la presidenta del Concejo Soledad Rach, el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes y el concejal Adrián Bordón.

En su mensaje, el intendente Pío Sander expresó el compromiso del municipio de acompañar a las instituciones religiosas:

“Que este encuentro sea un beneficio para el alma y el espíritu en tiempos difíciles, y que nos impulse a trabajar juntos por una comunidad más cristiana, fortaleciendo a nuestros jóvenes, adultos mayores y familias. Agradezco la invitación y el esfuerzo de quienes viajaron desde lejos para estar presentes”.

Por su parte, la presidenta del Concejo, Soledad Rach, manifestó:

“Desde el Concejo Deliberante queríamos estar presentes a través de esta declaración que reconoce este evento de interés municipal».

