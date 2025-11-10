FIESTA NACIONAL DEL ALGODÓN: EL INSTITUTO DE TURISMO FORTALECIÓ EL TRABAJO EN TERRITORIO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Instituto de Turismo del Chaco continúa desplegando un trabajo activo en todo el territorio provincial, acompañando a los municipios en la revalorización de sus atractivos y en la construcción de recorridos turísticos que fortalezcan la identidad local.

En este marco, el organismo participó de la Fiesta Nacional del Algodón, que se realizó del 7 al 9 de noviembre en Presidencia Roque Sáenz Peña, una de las muestras agroindustriales y culturales más importantes del norte argentino, que reúne a toda la cadena algodonera: producción, industria, innovación, textil, comercio, turismo y cultura.

El stand institucional, compartido junto al Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, ofreció un espacio de promoción de los principales destinos turísticos chaqueños, acompañado de juegos, sorteos y experiencias sensoriales. Entre ellas, se destacó la propuesta “Sabores del Chaco” de la pastelera Laura Oestman, quien brindó una demostración gastronómica con productos identitarios de la provincia, teniendo a la harina de algarroba como protagonista. A través de sus preparaciones, los asistentes pudieron “viajar” por los distintos paisajes y sabores del Chaco.

Como parte de las acciones articuladas con el municipio de Sáenz Peña y el Instituto de Cultura del Chaco, se desarrolló el City Tour “Explorá Sáenz Peña”, una experiencia guiada que permitió a residentes y visitantes descubrir la historia, la cultura y la tradición local. El recorrido incluyó puntos emblemáticos como el Mural del Centenario, el Camino de los Museos —con visitas al Museo Ferroviario y al Museo de la Fundación—, además del Complejo Termal y otros sitios representativos del patrimonio de la ciudad.

Durante el evento, el público también participó de un sorteo de estadías en el Glamping El Bermejito y en el Refugio de Monte del Impenetrable, dos experiencias que reflejan la diversidad de la oferta turística provincial y la apuesta por el turismo de naturaleza y aventura.

Estas acciones se enmarcan en la estrategia del Instituto de Turismo de trabajar junto a los municipios y al sector privado para consolidar productos turísticos sustentables, fortalecer la promoción del territorio y posicionar al turismo como herramienta de desarrollo económico y social en toda la provincia.

De esta manera, el organismo reafirma su compromiso con el mandato del gobernador Leandro Zdero de dinamizar las economías locales, generar oportunidades laborales y hacer que más chaqueños puedan trabajar y vivir del turismo.

