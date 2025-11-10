LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA PARA EL DESARROLLO REALIZÓ UNA ENTREGA SOLIDARIA AL HOSPITAL PEDIÁTRICO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En el marco de una de las capacitaciones con propósito social, impulsadas por la Subsecretaría de Economía para el Desarrollo, se entregaron sábanas, cuneros y mantas al Hospital Pediátrico. Participaron mujeres de Resistencia, del barrio La Rubita, y de las localidades de Cote Lai y Puerto Eva Perón, quienes con su compromiso y dedicación hicieron posible esta ayuda al sistema de salud.

Las capacitaciones se desarrollaron en la sede de la Subsecretaría, donde se adecuaron las máquinas y el salón de formación, posibilitando la participación diaria de entre 15 y 20 mujeres.

Se concretó la entrega de kits compuestos por sábanas, cuneros y mantas que serán utilizados en distintas áreas del hospital. Cada formación busca ir más allá de la enseñanza: pretende generar un impacto positivo en la comunidad. Las mujeres participantes no solo adquieren nuevas habilidades, sino que también contribuyen activamente a la sociedad mediante acciones concretas y necesarias.

En esta oportunidad, el Hospital Pediátrico fue elegido como punto de partida de esta primera etapa de entregas.

La subsecretaria de Economía para el Desarrollo, Martha Viviana García, junto al intendente de Cote Lai, Anselmo “Lely” Bordón, la encargada del taller textil y las alumnas participantes, realizaron la entrega, la semana pasada, en el salón de directores del Hospital Pediátrico.

También estuvieron presentes coordinadores del programa Ñachec, así como directores y codirectores del hospital. Posteriormente, se realizó un recorrido por las salas de Neonatología, donde pudieron observar los trabajos confeccionados por las participantes ya en uso en las distintas áreas habilitadas del hospital.

