FEMICIDIO DE LA JOVEN: MARCHA POR SOL: «ME LA ARREBATARON A TRES CASAS DE LA MÍA»

Tal como estaba previsto, este martes por la tarde, se llevó a cabo una marcha por el centro de Resistencia en reclamo por el femicidio de Sol Gómez Montiel, de 13 años, en Fontana.

Desde allí, familiares de la adolescente se expresaron ante la prensa. Su abuela señaló: «Sol tenía 13 años, que cumplió el 28 de febrero, era una niña que no salía ni se relacionaba con nadie en el barrio; era como su nombre lo indica, transparente, brillante, amorosa, cariñosa, no había maldad en ella. Me la arrebataron a tres casas de la mía, a pleno mediodía».

«Era una persona que siempre iba y venía por mi casa. Pido que se haga Justicia, ruego a Dios que haga Justicia por mi nieta, que paguen. Ni una víctima más», pidieron.

Asimismo, aclararon que ayer los recibiría la fiscal, Ana González de Pacce. «Nosotros vamos a pedir la pena máxima, queremos perpetua. No es un homicidio simple, vamos a pedir una investigación rápida, necesitamos la contención a la víctima. Ni una nena más, pedimos que llegue a Nación», expresaron.

«Pedimos que nos sigan acompañando, que no se encajone la causa, que sea una investigación transparente, y que todos los implicados paguen y caigan. Acá hay gente protegida, esa casa era un aguantadero, en una zona liberada. Es mentira que hubo recorridas, todos estamos expuestos», señalaron.

Marcha por Sol Gómez Montiel.

Además, aclararon que ellos mismos la buscaron y la encontraron, luego de que la joven fuera a comprar una gaseosa y una mayonesa al kiosco de la zona.

«No le creemos nada a la madre del imputado. Ella agredió desde el primer momento, cuando quisieron entrar a su casa. Ella iba a sacar al asesino de su casa», mencionaron.

También destacaron que el trabajo de la Policía «dejó mucho que desear». «Se pide custodia policial para la casa de la abuela, porque hay amenazas. Creemos que necesitan ser resguardados. Queremos que si hay policías implicados que paguen, que se les haga control a los efectivos de la Comisaría Primera, Segunda y Tercera de Fontana, para saber si alguno consume», indicaron.

Finalmente, este miércoles se conoció que el único imputado en la causa ya designó abogado defensor particular, y que esta tarde, la fiscal Pacce le recibirá declaración de imputado.

FUENTE: DataChaco