EL MENSAJE DE JAVIER MILEI POR EL TRIUNFO DE ARGENTINA: «ALEGRIA NÃO TEM FIM»

, escribió el Presidente.

Más tarde, en declaraciones radiales, Milei resaltó el despliegue del equipo dirigido por Lionel Scaloni en la cancha: “No recuerdo en mi vida que le hayamos pegado semejante baile, morboso, a Brasil. A mí me parece que ha sido algo descomunal. No solo en la contundencia, en la cantidad de goles. Podría haber sido mucho peor para Brasil. Además, la cuestión estética. No solamente se le hizo cuatro goles, Argentina gustó, goleó y ganó, las tres G. Algo maravilloso”.

El mandatario describió al equipo como “un conjunto de profesionales enormes” y destacó el trabajo de Scaloni: “La verdad que son talentosos, metedores y laburantes, porque el genio es 1% inspiración y 99% de transpiración. Esta gente no es solo talentosa, sino que esto si no se acompaña con trabajo no funcionaría. Quiero destacar la grandeza del cuerpo técnico”.

“La verdad son unos líderes positivos de características enormes”, agregó.

La Selección Argentina goleó 4-1 este martes a su par de Brasil, en el marco del clásico más importante del continente y quizás del mundo, por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

En un estadio Monumental colmado y expectante tras la confirmación de que la Argentina ya tenía asegurado su lugar en la próxima Copa del Mundo, Julián Álvarez y Enzo Fernández adelantaron al conjunto nacional en 12 minutos de juego.

El equipo de Lionel Scaloni, que llegaba puntero tras la victoria ante Uruguay, atropellaba a su rival en un grandísimo primer tiempo; aunque la «Verdeamarella» llegó al descuento tras un error del Cuti Romero.

Sin embargo, otra buena jugada argentina, con un pase magistral de Fernández, terminó en el 3-1 gracias a una definición de Alexis Mac Allister, que aprovechó para celebrar por partida doble, ya que esta semana reveló que será papá.

En el complemento, Argentina no bajó la intensidad y tuvo varias para terminar de liquidar el partido.

El cuarto llegó con otro golazo, esta vez en los pies del ingresado Giuliano Simeone que así debutó en la red con la Selección Mayor; aunque hubo varias ocasiones más para que la goleada sea aún más abultada.

La Selección Argentina se quedó de esta forma con una victoria histórica, sin atenuantes, para seguir escapándose en lo más alto de la tabla de posiciones y seguir reafirmando que es la mejor selección del mundo en la actualidad.